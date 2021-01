María Pombo confiesa cómo es en realidad su relación con Alice Campello, la mujer de su ex, Álvaro Morata

María Pombo daba la bienvenida antes de que terminara el año a su primer hijo, Martín, fruto de su matrimonio con Pablo Castellano. La influencer está encantada con la maternidad y suele mostrar cómo está ejerciendo de recién estrenada mamá en sus redes sociales.

Y es que Pombo es una de las influencers más destacadas de nuestro país, con dos millones de seguidores que siguen su día a día a través de sus redes sociales. Pero antes de esto, su nombre se dio a conocer especialmente por su relación con el futbolista Álvaro Morata, con el que incluso llegó a vivir en Turín, cuando la carrera profesional de él estaba despegando.

Tras su repentina ruptura, Morata rehízo su vida sentimental de nuevo junto a Alice Campello, la italiana con la que después se casó y con la que a día de hoy ha formado una bonita y numerosa familia, ya que tienen tres hijos en común.

Pero María no se había pronunciado nunca sobre cuál era su verdadera relación con la mujer de su ex, hasta ahora, cuando a través de un preguntas y respuestas sus seguidores han querido saber si 'odiaba' a la también influencer.

"Eso es completamente falso. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído MUY bien", ha sentenciado María. Y ha añadido: "Lo de odiar a las novias de tu ex o a las exnovias de tu novio simplemente por ‘ser’ me parece algo de otra época y nunca lo entenderé".

Eso sí, tras su comentario, ha querido también aclarar lo siguiente: "Otra cosa muy diferente es que se metan en tu relación o te hagan algo personalmente, entonces ahí sí estaría justificado", ha escrito junto a un emoticono muerto de la risa.

