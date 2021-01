María Pombo y Pablo Castellano se convertían en papás de su primer hijo juntos el pasado 27 de diciembre: la llegada de Martín revolucionaba sus vidas para hacerles vivir una de las experiencias más bonitas de la vida. Siendo fiel al carácter espontáneo y natural de la influencer no es de extrañar que a lo largo de este último mes haya ido compartiendo varias fotografías de su pequeño, como la que publicaba recientemente con motivo de su primer aniversario de vida.

Como tampoco sorprende que haya hecho un mítico 'challenge' en redes sociales donde a través de sus Stories les ha preguntado a sus seguidores cuál es la canción que les recuerda a ella. ''El himno de España'', le contestaba uno de sus fans. Una respuesta que le ha hecho acordarse de uno de los momentos más divertidos, ahora que ya ha pasado, y tensos de su boda y por el que incluso se llegó a convertir en 'Trending Topic'.

Y es que, la pequeña de las Pombo ha compartido un trozo de aquel instante en el que su cara deja constancia de lo que ella vaticinaba que ocurriría minutos después: ''No puedo con la cara. Ahí ya sabía la que se me venía encima'', ha escrito junto a un emoticono llorando de la risa.

Sí es cierto que la empresaria quería que sonaran los acordes del himno de España, pero de una manera suave y no ''tan intensa''. ''Lo único que pensaba era, ¿por qué me pasa a mí?'', ha relatado entre risas y humor.

''Podría estar horas y horas contando lo del himno en la boda, pero yo en ese momento decía 'madre mía, madre mía'. Si la boda hubiese sido solo entre mis amigos y mi familia, perfecto, pero se estaba emitiendo en directo y fue Trending Topic'', ha matizado la madrileña.

Y es que, ha asegurado que ''se me hizo eterno, aunque sólo fue cosa de un minuto''. Pese a ello, ha querido aclarar que: ''A día de hoy volvería a poner el himno, pero más suave. Nosotros queríamos que sonase, no nos pilló de sorpresa, no nos obligaron. En nuestro entorno es muy común, lo que pasa es que la gente lo pone algo más flojo, más elegante y en nuestra boda sonó muy potente''.

