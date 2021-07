María Pombo publica la conversación que tuvo su marido con su amigo nada más conocerla

María Pombo y Pablo Castellano son una de las parejas más estables dentro del mundo de los influencers. La madrileña y el empresario llevan juntos más de seis años, y tienen un hijo en común, el pequeño Martín que llegó al mundo el pasado mes de diciembre. El matrimonio siempre se ha mostrado muy feliz y enamorado tanto en las redes sociales como en los distintos eventos a los que suelen acudir. Ahora, la popular influencer se sirve de Instagram para destapar la primera opinión que tuvo su marido de ella cuando la conoció.

A pocos días de celebrar el segundo aniversario de boda, María Pombo ha utilizado su perfil en Instagram para recordar cómo fueron sus inicios. Concretamente, la primera opinión que tuvo sobre ella nada más conocerla. "Es un vídeo de llorar. Un amigo me mandó unas conversaciones que tuvo con Pablo en 2015 y se le ha ocurrido mandármelo ahora. Es de morir", publica la influencer. Gracias a unas capturas de WhatsApp que todavía conserva un amigo de la pareja, podemos conocer cuáles fueron las primeras palabras del empresario. "Oye tronco, lo de esta niña no es normal lo guapa que es. De las niñas más guapas que he visto", escribía Castellano.

"La llamarán después del verano para Aristocrazy, les he hablado muy bien de ella", continuaba escribiendo Pablo acerca de un futuro proyecto profesional de María con una conocida marca de joyas. "Pero solo para trabajo ehhh", respondía el amigo en común. "Sí, de todas maneras, no tendría nada que hacer", añadía Castellano sin imaginar que meses más tarde comenzaría una romántica historia de amor con la madrileña.

Ahora, años más tarde, sueñan con tener una familia numerosa y no cesan los comentarios y palabras bonitas que se dedican a diario. El 22 se ha convertido en su día, el mismo que empezaron y años más tarde se dieron el 'sí, quiero'. El matrimonio disfruta ahora de la nueva casa que han creado juntos y de los primeros meses de vida de su primer hijo, al que quieren con darle más hermanitos.

