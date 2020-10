El detonante por el que María Pombo lleva un año acudiendo al psiquiatra: "Ojalá te mueras"

María Pombo ha confesado varios aspectos íntimos de su vida personal con los que ha dejado ver un lado, hasta ahora desconocido, que no había mostrado delante de una pantalla. Y es que, aprovechando que el próximo 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, el influencer Luc Loren ha invitado a la madrileña a su conocido canal de Youtube, 'Charla de Queridas', donde han querido dar visibilidad y normalizar la importancia de mantener una buena salud mental.

Pombo, que en unos meses dará a luz a su primer hijo en común junto a su marido, Pablo Castellano, ha comenzado explicando lo afortunada que se siente por todo lo que le está pasando. Sin embargo, más allá de esta emocionante etapa de su vida, la influencer ha confesado llevar unos meses ''con más ansiedad de lo normal'', asegurando que han sido ''los mejores y los peores de su vida''. ''El confinamiento ya de por sí fue muy estresante, pero a mí me llegaron varias noticias en esos momentos que me hicieron estar con la ansiedad por los aires'', ha explicado.

Su exposición en redes sociales, donde cuenta con 1,5 millones de seguidores, es uno de los factores que le han llevado a ser actualmente una de las personas con mayor influencia. Sin embargo, no todo es lo que se ve a través de una pantalla, y el ejercer ''una situación de privilegio'' hace que le dé miedo contar que está mal porque considera que va a ser sometida a una presión añadida. ''Es muy delicado. Siento que no puedo decir las cosas tal cual, porque la gente aproveche para incitar más a que me vaya peor'', ha expresado.

Ha sido a raíz de este relato cuando la madrileña ha confesado que lleva un año acudiendo a un psiquiatra, al que acudió no porque ''estuviera llorando por las esquinas'', sino porque ''es muy importante cuidar la mente'' y necesitaba ''aprender a gestionar lo que siente''.

Además, durante la entrevista, ha asegurado que el detonante de esta decisión fue una de las polémicas en las que se vio implicada. ''Me mandaron comentarios como: 'Tu madre se merece la enfermedad que tiene', 'Ojalá te mueras', e incluso llegaron a mandarme mi dirección y a decirme 'Prepárate porque te van a pasar cosas''', ha detallado. ''El de mi madre fue el que más me dolió. Yo estaba llorando en la habitación y entró Pablo y me dijo: ''No puedes llegar a este punto, necesitas ir a un psicólogo'', ha revelado.

Seguro que te interesa...

María Pombo presume de cuerpazo en bikini embarazada de cuatro meses: ''Qué mamá más pibón''