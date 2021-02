María Pombo, que compartía hace unos días un pequeño truco para sus seguidoras que han sido mamás recientemente, esta semana ha hablaba sobre el postparto y de como ha vuelto a retomar el deporte para perder esos kilos de más que había ganado durante el embarazo, para ello ha publicado un vídeo con sus seguidores donde mostraba como estaba casi dos meses después de dar a luz.

"Aunque considero que me he recuperado muy bien (bastante mejor de lo que me esperaba), todavía me quedan 'rollitos' en la tripa y espalda que antes no tenía. Ah! Y cuatro kilos de más", publicaba la influencer en su cuenta de Instagram después de venir de hacer deporte, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Y es que hace unas semanas compartió un vídeo mientras movía la barriga como si fuera danza del vientre y donde confesó que echaba de menos poder hacer esos movimientos que durante el embarazo eran imposibles.

Durante este tiempo ha explicado que en los nueve meses había engordado 12 kilos, pero por ello no iba a ponerse en forma nada más dar a luz sino que iba a tomárselo con calma ya que no era algo que le corriera prisa y también porque prefería pasar más tiempo junto a su hijo Martín, con el que no para de enamorar a sus seguidores cada vez que comparte una publicación en su cuenta de Instagram.

Para la empresaria y su marido, Pablo Castellano, la vida ha dado un enorme giro después de que el pasado mes de diciembre se convirtieran en padres primerizos. Hace unos días confesaban en sus redes sociales que debido a un compromiso profesional podían pasar la noche en un lujoso hotel de Madrid, pero finalmente solo pudo realizar el compromiso y no sé quedó a dormir ya que era muy difícil que no estuvieran junto al pequeño.

