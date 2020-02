Lo ha compartido con sus seguidores

María Pombo es todo un libro abierto en cuanto a su vida se refiere. A través de sus redes sociales hemos podido seguir su día a día, los distintos retoques estéticos que se ha realizado o incluso, todos los proyectos de futuro y grandes momentos que ha vivido la joven influencer con su marido, Pablo Castellano. Y ahora la pareja ha encontrado un nuevo hogar, María no ha podido evitar desvelar a todos sus seguidores cómo será su nueva casa. Además durante los Premios MujerHoy, la influencer ha confesado cuándo se mudará, ¡y no puede estar más emocionada! En el vídeo te lo enseñamos.