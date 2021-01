María Pombo revela el verdadero motivo por el que tuvo que adelantar el parto de su primer hijo: "Esa noche no pude dormir de los nervios"

María Pombo esperaba con ilusión la llegada de su hijo Martín. Tanto ella como su marido, Pablo Castellano, estaban deseosos de dar la bienvenida a su pequeño, lo que no esperaban es que el bebé llegara antes de tiempo.

Sí es cierto que ya en noviembre Pombo compartía su preocupación cuando durante una revisión el ginecólogo señalaba que el pequeño estaba creciendo a un ritmo más lento de lo normal, por lo que a lo mejor había que adelantar el parto para que así pudiera seguir alimentándose fuera.

Y este fue precisamente el motivo por el que Martín llegó antes de tiempo, ya que María no salía de cuentas hasta el 2 de enero. "El sábado 26 de diciembre fuimos a revisión para ver el crecimiento de Martín, al ver que ya estaba creciendo muy muy poco decidieron inducirme el parto al día siguiente (domingo 27", afirmaba Pombo.

Añadía además: "Por supuesto esa noche no dormí de los nervios… Lo que no sabía es que me esperaba el mejor día de mi vida".

María Pombo | Instagram Stories María Pombo

