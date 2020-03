Jessica Goicoechea se pronunciaba horas después de que salieran a la luz los posibles malos tratos que ha sufrido por parte de su pareja, el modelo River Viiperi. La influencer agradecía todo el apoyo recibido pero también pedía respeto ante este asunto tan delicado de su vida privada.

Han sido muchos los amigos y compañeros que le han mostrado su apoyo. Así, Lola Índigo o La Vecina Rubia inundaban una de sus últimas publicaciones de corazones morados, al igual que la actriz Greta Fernández o que la instagramer Marta Lozano.

Paula Gonu le lanzaba este mensaje: "Niña no estás sola, no tengas miedo de nada", al igual que Andera Duro que le decía: "No estás sola", del mismo modo que Mery Turiel compartía un texto sobre el amor asegurando que "ni duele, ni levanta la voz".

Pero María Pombo iba más allá y compartía a través de su Instagram Stories cómo se enfrentó en una ocasión a River por las formas en las que trataba a Jessica, y que desde hacía tiempo le decía que lo dejara por cómo se comportaba con ella. Algo que María no había querido desvelar nunca, pero que ahora se veía en la necesidad de hacerlo. Sin embargo, borraba poco después el vídeo, aunque sus seguidores ya lo habían capturado y lo compartían a través de las redes sociales.

