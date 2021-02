María Pombo recibía este verano una de las peores noticias de su vida. Después de meses de pruebas y consultas, la influencer fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que conoce muy de cerca ya que su madre también la sufre desde hace más de 20 años. Sin embargo, la it girl se mostró positiva ya que, pese a ser una noticia triste la pilló en uno de los mejores momentos de su vida al estar embarazada de Martín, su primer hijo.

"Tengo esclerosis múltiple y empiezo a tratarme la semana que viene", con estas palabras la madrileña confirmaba la dura realidad. Pero eso no la detuvo, sacó fuerzas y empezó un tratamiento compatible con el embarazo con el fin de no retrasar demasiado su inicio. Ahora, tras haber dado a luz el pasado diciembre, María ha ido a "pasar la ITV", como ella misma ha bromeado en un post de su Instagram. "Hoy he ido a hacerme una resonancia para ver que tal ha funcionado el tratamiento durante el embarazo y así ver próximos pasos (si fueran necesarios)" ha dicho la influencer, que además, ha añadido que se encuentra como una rosa, por lo que seguro que los resultados son favorables.

Y aunque no ha desvelado nada más, estas palabras han servido de alivio para íntimos amigos de la joven, como Tomás Páramo o su mujer, María García de Jaime, quienes le han estado apoyando en todo momento. El primero seguía la broma del título de la foto escribiendo "Todo va en motito" y la segunda comentaba un gran "oleeeee" mostrando su satisfacción por los resultados que está consiguiendo la hermana pequeña de las Pombo.

Ahora, toca esperar a que María cuente su nuevo diagnóstico y los procedimientos que tiene que seguir para sobrellevar la dura enfermedad que, sin duda, es mucho más llevadera ahora que tiene a su bebé para apoyarla.

Seguro que te interesa...

María Pombo recuerda el momento más embarazoso del día de su boda: "Lo único que pensaba era, ¿por qué a mí?"