María Pombo se defiende así de las críticas recibidas por su comentario tras el asesinato de Laura Luelmo

María Pombo es una de las influencers con más seguidores en nuestro país y como tal, sus comentarios tienen muchísima repercusión. Recientemente, la famosa influencer era duramente criticada tras el comentario que dejó en redes después de conocerse el terrible asesinato de la joven Laura Luelmo.

Este era el comentario de la influencer que desataba la polémica: "Gracias, uno por uno, a los hombres que te protegen, te ayudan, te respetan, te cuidan. Los que no te dañan. El asesino no es un hombre, es un asesino. El violador no es un hombre, es un violador. Porque los HOMBRES son, al igual que las MUJERES, maravillosos".

Seguidamente, tras estas palabras, empezó a recibir muchísimos mensajes donde la insultaban y amenazaban por lo que decidió publicar una serie de Stories donde aclaraba qué era lo que quería decir exactamente con sus palabras: "Me da rabia leer mensajes durante todo el día en los que dais a entender que defiendo a un violador... soy la primera que quiere que pague por lo que ha hecho y OJALÁ no volviera a pasar nunca, ojalá no tener miedo de andar sola en ciertos lugares. Que agradezca el respeto y cómo nos protegen en ciertas situaciones otros hombres, es otra cosa, porque en la sociedad que vivimos (que en este aspecto es una mierda) yo lo agradezco y os cuento una cosa que jamás habría contado por redes sociales", comienza diciendo.

"Lamentablemente yo también he vivido situaciones asquerosas que como mujer han marcado mi vida y afortunadamente cuando viví esas situaciones, siempre hubo una persona que me ayudó y sacó de esa situación. En concreto y en esas tres circunstancias de mi vida, hombres buenos", seguía acompañando el texto de una imagen donde mostraba unas marcas en el brazo.

"Con esto lo que he querido transmitir es un mensaje de esperanza y positivo porque aunque vivimos en un mundo de mierda donde tragedias como la muerte de Laura y de otras tantas mujeres que han sufrido a manos de asquerosos y cobardes, también hay gente buena a nuestro alrededor. Ojalá estos 'hombres' hubieran sido educados de otra forma y sí, yo de camino a casa quiero ser libre no valiente. Y me gustaría no tener por qué sentirme protegida por un hombre", concluye Pombo.