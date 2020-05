María Pombo llevaba una semana ausente de sus redes sociales por lo que llegó a preocupar a sus seguidores que no paraban de preguntarse qué le habría pasado. Así días después la influencer se sinceraba y revelaba lo que le sucedía.

Y es que tras sentirse unos hormigueos extraños le confirmaron mielitis, una inflamación de la médula, y aunque todavía no ha diagnóstico definitivo, puede tratarse de esclerosis múltiple, una enfermedad que padece su madre desde hace años.

Pero no ha sido lo único que ha revelado, ahora María también ha contado otra noticia: "Creo que Pablo fue la primera persona en España en coger el coronavirus". Asegura que fue durante una escapada a la nieve a Formigal por febrero y que su marido sufrió fiebre, y que luego ella también lo sufrió pero solo tuvo malestar.

"Hace unos días fuimos a hacernos las pruebas y lo hemos pasado, no paro con las novedades", confesaba María, aunque no son los únicos que habrían atravesado el coronavirus en su familia, ya que su padre también lo habría sufrido y por eso tuvo que vivir separado de su madre durante algunas semanas para no contagiarla.

