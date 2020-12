Maria Pombo comienza la cuenta atrás para recibir a su primer hijo

Maria Pombo y su marido, Pablo Castellano, sintieron un gran temor al escuchar que el crecimiento de su hijo se había estancado. No obstante, sus miedos quedaron disipados por el médico, quien les aseguro que lo peor que podía pasar, era que tuvieran que inducir el parto para que el bebé siguiera creciendo fuera del vientre materno.

Pues bien, no había porqué preocuparse en exceso, lo que sí parece es que el pequeño Martín finalmente verá la luz antes de lo previsto. Su llegada estaba prevista para finales de este mes o principios del año que viene, pero el matrimonio ha tenido que apresurarse y preparar a contrarreloj el inminente alumbramiento.

Sin embargo, esto no le ha supuesto ningún problema a la influencer que ya ha dispuesto una maleta con todo lo necesario para ir al hospital. En ella ha guardado toda la ropita que le hará falta a su retoño cuando nazca, pero... ¡No penséis que María se ha olvidado de lo que ella llevará puesto en ese día tan especial, así como en los posteriores!

La Pombo nos mostraba antes de ayer, a través de sus historias de Instagram, los looks que había pensado para su salida del hospital. Sin haber dado todavía a luz, el primer outfit le quedaba demasiado estrecho y claro, no solo le apretaba, sino que la barriguita se le salía de la sudadera. En concreto, María ha escogido un chándal en color crudo de la Zara, que espera que le queda de rechupete después de que Martin haya nacido. El segundo look, que la influencer se llevará a modo de plan b, si que le quedaba perfecto, puesto que se trataba de un jersey holgado que como ella indicaba se pondría junto a unos leggings de Calzedonia.

