Las claves que demuestran que María Pedraza y Jaime Lorente han roto

El 2021 no ha empezado de la mejor manera para una de las parejas más famosas de nuestro país, y es que María Pedraza y Jaime Lorente han roto su relación. Aunque todavía no se haya confirmado nada, todo apunta a que han puesto punto final a su historia de amor.

En diciembre ya se especuló de dicha separación, pero no fue hasta hace varios días cuando la actriz eliminó las fotos donde aparecía con el que era su pareja. La transcendencia de esta noticia ha llegado a medios internacionales, donde suponen que la actriz habría bloqueado a Jaime, ya que este no había eliminado hasta el momento las fotos donde aparecían juntos, pero ella no aparecía como etiquetada en estas.

Aunque los motivos de la ruptura no se conozcan, lo único que sí sabemos es que ambos se han dejado de seguir en Instagram, puede ser que haya sido a raíz de que ella le bloqueara. La pareja tenía acostumbrados a sus seguidores a compartir con ellos imágenes juntos, es más, durante el confinamiento los vídeos que subieron a sus cuentas provocaron que muchos envidiaran la relación que tenían.

