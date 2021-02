La asombrosa foto de María Pedraza con el pelo largo como ya no la recordabas

Ahora sí que se puede decir que María Pedraza se ha mostrado al mundo con todos los looks posibles. Primero, la conocimos con el pelo castaño, largo y rizado. Luego le añadió un flequillo despeinado que aportó informalidad a su apariencia, más tarde optó por el castaño oscuro, también pasando por el pelo liso. Y ahora, después de haber conocido todas sus facetas, ha compartido una fotografía con el pelo larguísimo y también oscurísimo.

En la publicación que ha subido ha subido a redes sociales, y que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve a una joven María Pedraza, muy morena, con ropa veraniega, de perfil, con las uñas pintadas y con una larga melena que ha impresionado a absolutamente todos sus fans. Además ha escrito: "café con leche" y el emoticono de un bebé que hace referencia a la corta edad que tenía en esa foto.

Pero lo cierto es que la actriz está y estaba guapísima y así han querido reflejarlo sus fans: "Bella", "linda" o "Qué bonita" son algunos de los comentarios que se han repetido en más de una ocasión en la publicación que cuenta ya con más de 200.000 likes. Ahora queda por adivinar si la madrileña está pensando en volver a ponerse ese look que tanto le favoreció en el pasado. Y es que vida nueva, pelo nuevo, y ahora que Jaime Lorente y ella ya no están juntos no hay frase que le pueda ir mejor.

