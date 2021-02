El cambio de vida de María Pedraza tras su ruptura con Jaime Lorente

María Pedraza y Jaime Lorente le pusieron fin a su relación después de casi tres años. Esta noticia pilló por sorpresa a los seguidores de la pareja ya que durante todo este tiempo han compartido su relación a través de las redes sociales e incluso habían llegado a convertirse en la envidia de muchos.

Aunque fue en diciembre cuando decidieron poner punto final, la noticia no se conoció hasta el pasado mes de enero. Desde ese momento, la pareja de actores no ha hecho declaraciones al respecto, pero sí que han dejado claro a través de sus redes sociales que no han terminado de la mejor manera ya que la bailarina llegó a bloquear al actor en su cuenta de Instagram.

Desde que se conoció la noticia ambos han hecho su vida por separado. En el caso de la actriz, actualmente se encuentra en Barcelona por motivos de trabajo, aunque por ello no deja de disfrutar de la ciudad, y así lo está demostrando a través de sus redes sociales. La joven lleva varios días alojada en uno de los hoteles más lujosos de la capital catalana. Y es que desde su habitación tiene unas espectaculares vistas al mar y una increíble terraza para poder relajarse.

A la habitación no le falta ni un solo detalle y es que desde el sofá puede ver tranquilamente una bonita puesta de sol o en la terraza puede disfrutar de un baño en el jacuzzi. Otro de los detalles que ha llamado la atención es la cama circular que tiene en el centro de la habitación, y que puede girar para así situarla donde más le guste. Teniendo en cuenta las características de la habitación, esta cuesta casi 2.300 euros y es la segunda habitación más cara que hay en el hotel.

Eso sí, la actriz no ha ido a Barcelona a relajarse en la habitación, ya que todos los días baja al gimnasio del hotel para tonificar sus piernas antes de ir a sus habituales clases de danza clásica. Y es que desde muy pequeña María empezó sus estudios de ballet en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

