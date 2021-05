María del Monte recuerda a sus hermanos fallecidos por covid mientras le ponen la vacuna

María del Monte ha querido utilizar sus redes sociales para intentar concienciar de la importancia de vacunarse contra el covid tras perder a dos hermanos por culpa del virus.

Está siendo una etapa complicada para María del Monte y su familia. Y es que la cantante ha perdido a dos hermanos en menos de un año debido al coronavirus.

En abril del pasado año, su hermano, Antonio, fallecía por culpa del covid: "Perderle fue el mayor palo que me he llevado en la vida", confesaba hace tiempo la artista. Una muerte de la que no informaron a Bibiana, madre de María, por su delicado estado de salud y su avanzada edad, 95 años.

Y esta semana, Juan Carlos, el padre de Antonio Tejado, perdía la vida a los 62 años también a causa del virus después de permanecer varias semanas ingresado en un hospital de Sevilla.

Una triste pérdida que ha dejado a la familia rota de dolor y completamente desolada como hemos podido ver en las imágenes de su funeral, donde Antonio Tejado se mostraba destrozado y consolando en todo momento a su madre María José.

Este miércoles, María del Monte recibía la primera dosis de la vacuna contra el covid, y la artista aprovechaba para lanzar un mensaje a través de sus redes sociales para concienciar de la importancia de vacunarse: "Gracias a todos por vuestras muestras de cariño. Acabo de perder a mi segundo hermano por este maldito bicho. Era fuerte, alegre, cariñoso y de las personas más tiernas que me han rodeado. Aunque no le gustaba mostrarlo. A ver si ponemos de nuestra parte y conseguimos acabar con este maldito bicho que tanto sufrimiento nos está causando a todos. Gracias #vᴀᴄᴜɴᴀcᴏᴠɪᴅ19 #vacúnate #precaución #amoralprojimo #cuidate", escribe junto a este vídeo donde se fotografía mientras la vacunan.

Una publicación que ha sido de lo más aplaudida por parte de sus seguidores y otros compañeros de profesión como Niña Pastori o el humorista Jorge Cadaval que también acudía estos días al tanatorio para estar junto a la familia en estos duros momentos.

