María Luisa Merlo, encontrada por sus vecinos tirada en el portal

El pasado jueves de madrugada los vecinos de María Luisa Merlo se llevaron un buen susto después de encontrar a la actriz tirada en el portal.

Según ha revelado un vecino de la actriz al portal Vanitatis, la intérprete fue encontrada el pasado jueves en torno a las 2:30 de la madrugada tirada en el cuarto de basuras algo desorientada, con dificultades en el habla y mostrando algún golpe en la cara.

"Me sorprendió mucho el ruido tan grande que oí. Asustado bajé corriendo para ver lo que pasaba. Para mi sorpresa, me encontré con María Luisa Merlo muy desorientada y con poca ropa. Me dijo que se había caído por las escaleras y que se había dado varios golpes. De hecho, tenía una herida en el labio y en el codo debido al golpe tan grande que sufrió. Debido a su estado, llamé corriendo a los Servicios de Emergencias Médicas Madrileñas para que vinieran a ver el estado en el que se encontraba María Luisa y que valoraran un posible traslado al hospital e incluso descartaran alguna posible fractura debido a la caída que había sufrido", revela el inquilino de la misma comunidad que la actriz a Vanitatis.

También explica que cuando llegaron los servicios sanitarios, la veterana intérprete rechazó la asistencia asegurando que se encontraba en perfecto estado.