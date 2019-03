María León y Kira Miró se ‘comen’ la noche madrileña en la cena privada de Piaget

EL HERMANÍSIMO EDU CRUZ SE DEJÓ VER EN EL ACTO

La semanita ha estado repleta de fiestas de lo más variopintas y, como no, de cara al fin de semana no podía faltar una más. Así, la firma Piaget organizó una cena privada por todo lo alto a la que no faltaron nuestros guapos de pantalla como María León, Kira Miró, Maribel Verdú, la cantante Roko o el hermanísimo Edu Cruz. Con noches como estas, ¡da gusto!