LAS ACTRICES Y LA CANTANTE SE LO PASARON DE MARAVILLA

No hay nada mejor como hacer de una tranquila reunión en casa toda una fiesta flamenca en la que todo el mundo acabe bailando. Esto sucedió en la quedada de María León, Inma Cuesta, Rosario Flores y Belén López, que no dudaron en levantarse del sofá para arrancarse con una rumbita. Toda una reunión de artistas que no dudaron en sacar a relucir el poderío que les corre por las venas. ¡Olé, olé!