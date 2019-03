María Lapiedra confiesa los nombres de algunos de los famosos con los que ha mantenido relaciones sexuales

María Lapiedra, alejada desde hace tiempo de toda polémica, vuelve a explotar sus relaciones con famosos en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas. La ex estríper ha desvelado algunos nombres que no pasan desapercibidos ya que son rostros populares del papel cuché: Kiko Rivera, Daniel Muriel, Adrián Rodríguez y el hijo mediano en 'Los Serrano', Víctor Elías.

Además, Lapiedra levanta mayor expectación señalando que mantuvo una aventura con un colaborador de televisión de un conocido programa de televisión del que ha preferido no desvelar su nombre: "Estuvimos súper enamorados, enganchados al sexo durante mucho tiempo", confiesa al respecto. La rubia explica que la culpa de que su historia no funcionase fue de él que no quiso que vivieran juntos y "fue un cobarde".

De algunos de sus amantes, anteriormente mencionados, ha detallado cómo eran en la cama, en concreto del actor Daniel Muriel. La ex estríper no guarda muy buen recuerdo de él y asegura: "No lo hacía muy bien. Tenía un póster en mi habitación y lo miraba todo el rato". Pero su descarada lengua ha dado un paso más y el hijo de Isabel Pantoja tampoco se libra revelando que era "muy bueno haciendo sexo oral". Además continúa comentando que llegaron a hacer un montaje por el que le pagaron 13.000 euros. ¿Cómo le habrá sentado a la tonadillera esta información?