El motivo por el que María José Suárez ha tenido que posponer su boda

La modelo María José Suárez ha presentado su nueva colección de novias en la Tercera Edición de Atelier Couture, que tuvo lugar en el Palacio de Fernán Núñez en Madrid. Aprovechando la ocasión, la modelo habló de su vida y de los preparativos a la prensa, donde reveló que su boda con Jordi Nieto va a tener que esperar hasta el próximo año.

Con esta declaración, la diseñadora explicó que los motivos por los que no se celebrará su boda con el financiero catalán Jordi Nieto, es su embarazo. "Tenía prácticamente listo el vestido, pero los planes han cambiado", ha dicho. "Me gustaría casarme para la primavera del año que viene en Sevilla", ha adelantado.

María José que está embarazada de cuatro meses, no conoce aún el sexo del bebé pero cree que será niño: "Siempre me ha hecho ilusión una niña, pero me da a mí sensación de que va a ser un niño". Lo que sí tiene claro la diseñadora es el nombre: "De niño me gusta Elías, y de niña, Marie, un nombre que escuchamos en La Provenza y que le encantó a Jordi. Pero yo creo que se va a quedar sin Marie y va a tirar más para Elías".

También ha confesado que aún no conoce a los hijos de su pareja: "Llevamos juntos un año y medio, el mismo tiempo, prácticamente, que él lleva separado, así que entiendo que para sus hijos es una situación difícil. El tiempo pondrá todo en su sitio, pero ahora no vamos a forzar las cosas".

Lo que tiene claro María José es que ahora va a dedicar tiempo para sí misma y cuidar de su embarazo, que según ha dicho lo lleva fenomenal.