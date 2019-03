María José Suárez confirma su ruptura con Sebastián

Las sospechas se han confirmado y ha sido la misma María José Suárez quién ha declarado que lo suyo con Sebastián se ha acabado.

La mala racha sentimental que atraviesa la ex Miss España parece no tener fin. Tras su turbuelenta relación con el que fuera su chico durante años, el tenista Feliciano López que acabó en abrupta ruptura con aborto espontáneo de por medio, cuando ya eran ex, ahora parece que tampoco le ha salido bien este nuevo noviazgo.

Sin embargo, lejos de parecer triste o infeliz, María José Suárez ha comentado que la vida es así, y que "no hay que darle más vueltas". A ver si, la modelo encuentra por fin al hombre que le haga feliz y volvemos a tener imágenes de la guapa sevillana llenas de amor.