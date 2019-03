María José Campanario zanja las dudas sobre su estado de salud

María José Campanario está atravesando una etapa un tanto complicada debido a la fibromialgia que padece, enfermedad que le diagnosticaron hace poco pero lleva sufriendo desde hace años.

La semana pasada Kiko Hernández comunicó en el programa donde colabora que la mujer de Jesulín de Ubrique estaba ingresada en el Hospital Psiquiátrico Clínica El Seranil en Benajarafe (Málaga), un centro especializado en depresión y ansiedad, entre otros trastornos.

Ahora, María José ha querido aclarar su estado de salud a través de la periodista Sandra Aladro a quien dijo: "No sé cómo decirlo ya. No estoy ingresada, no sé quién os informa. Voy al hospital a hacer la rehabilitación. A ver si queda claro", sentenciaba.

Para luego explicar detenidamente lo que le sucede: "Estoy recibiendo un tratamiento antidepresivo pero que no actúa como tal. Lo que hace es que pasen del cerebro unas sustancias que son necesarias, que nosotras las tenemos más bajas, que son la serotonina (sustancia que está presente en las neuronas y realiza funciones de neurotransmisor) y la noradrenalina. Y un antiepiléptico que hace silenciar las segundas neuronas, que son las que van de los órganos al cerebro, que son las que están un poco trastocadas, y las aplacan un poco", concluyó.