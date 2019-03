María José Campanario manda un mensaje a todos los que la critican

María José Campanario ha decidido plantar cara a aquellos que la critican. La mujer de Jesulín de Ubrique lleva en el hospital desde el pasado 19 de mayo para seguir luchando contra la enfermedad que padece desde hace doce años: la fibromialgia.

María José está cansada de que la gente ponga en duda el motivo de su ingreso y ha decidido publicar unas contundentes palabras junto a unas imágenes que muestra los moratones en brazos y piernas debido al tratamiento que está recibiendo: "Que Dios me perdone por gustarme estar ingresada y que tengan que cogerme dos vías al día para poder quitarme el dolor, porque como véis en la foto del final, no me ocurre nada, ¿verdad?".

En su mensaje deja claro que sigue dispuesta a seguir luchando contra su enfermedad y que la alegría y las ganas de vivir no le faltan: "Que Dios os perdone a todos los que no nos creéis, a todos los que pensáis que esto es un cuento, y no le deseo nada malo a nadie, pero ojalá solamente por un día, pudieseis poneros en la piel del que sufre esta enfermedad. Que Dios me perdone por aún querer vivir y reírme".