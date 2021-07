María Castro revela la curiosa manera en la que conoció a su marido

María Castro ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales que vivió junto a su marido: el momento en el que se conocieron.

La actriz ha formado junto a Juan José Villalba una bonita familia, son padres de dos niñas, Maia y Olivia. Una familia de la que presumen vía redes, y es que la actriz se ha convertido en todo un ejemplo para otras madres mostrando cómo compagina ella trabajo y maternidad a pesar de continuar volcada en la lactancia de su hija pequeña.

La pareja contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 2018 en Bayona, en Vigo, ciudad natal de la intérprete.

Desde que se convirtieron en padres, José Manuel, se ha convertido en un apoyo fundamental para ella, ya que siempre que puede acompaña a la actriz en los diferentes viajes que tiene que realizar por motivos profesionales.

Y aunque no son muchas las ocasiones en las que presume de su amor en redes, respetando así la intimidad de su marido, recientemente María Castro ha compartido una imagen donde vemos a la pareja realizando un porté dentro de la piscina con el que desvela la curiosa forma en la que se conocieron: "Y lo volvimos a hacer...! Todo aquel que nos conoce un poco (será por la de veces que lo cuento), sabe que José y yo nos conocimos tal que así... Trabajando... hablábamos de cosas de 'danzarines'... lo que somos. Y él me dijo: 'yo te puedo portear' (Vi luz verde) Yo le dije: 'puedo confiar en ti' (Le di luz verde) Y así fue... casi sin darme cuenta, cómo me hizo tocar el cielo... o más bien los focos del plató...jajajaja... Transmitiéndome en ese agarre lo mismo que sigo sintiendo hoy en día: seguridad, confianza, hogar y enseñándome que por mucho que la vida a veces nos zarandee, siempre habrá alguien ahí dispuesto a no dejarte caer, y listo para recogerte siempre que lo necesites. Si queréis ver el vídeo completo del making off... en stories está! Con un 'sí quiero' incluído. #mimaridoyyo", escribe junto a este post.

