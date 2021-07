María Castro relata los problemas que ha tenido para vacunarse contra el covid mientras da el pecho

María Castro siempre ha sido una fiel defensora de visibilizar a través de sus redes la realidad de la maternidad, y por ello, ha compartido con sus seguidores desde su cuerpo posparto hasta la experiencia de sus dos cesáreas, o los problemas que tiene por las noches con la pequeña a la que continúa dando el pecho...

Unas redes que ha utilizado para reivindicar algo que le ha pillado totalmente por sorpresa y la ha dejado completamente descolocada.

Resulta que, como todos los que han recibido ya alguna dosis de la vacuna, ha tenido que hacer cola durante un buen rato, pero encima no ha podido ponérsela cuando le ha tocado su turno porque la que le iban a poner no era una de las recomendables para madres que están dando el pecho.

Lo más preocupante para ella no era tener que volver, sino que nadie la avisó de que esta vacuna no es apta para lactantes ni embarazadas, y vio el cartel de casualidad, pero es posible que alguien más despistado pueda no verlo y acabar poniéndose una vacuna incompatible con dar el pecho o, lo que es peor aún, con el embarazo.

"Fui al centro de salud de mi barrio y ponían Pfizer, por eso me quedé a la espera. La solución que me dieron fue que me fuese a casa con el teléfono operativo y estuve esperando. La única opción era que alguna persona no se la pusieses y ¡sonó la flauta!", explica Castro a través de sus redes sociales.

Storie María Castro | Redes

Pero por suerte, gracias a una chica que estaba de vacaciones y decidió no ponérsela, la intérprete pudo optar a una vacuna de Pfizer. "Estoy vacunada desde ayer. He dormido bien, me duele el brazo, pero feliz de formar parte de las estadísticas", ha comentado María, que con un solo pinchazo tiene la pauta completa porque pasó la enfermedad el pasado mes de enero.

Seguro que te interesa...

María Castro enseña con esta foto lo difícil que es compaginar trabajo y maternidad