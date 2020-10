La complicada noche de María Castro tras convertirse en madre de su segunda hija

A principios de este mes, María Castro se convertía en madre de su segunda hija junto a su marido José Manuel Villalba.

Y al igual que la actriz ha hecho durante su embarazo, desde la llegada de la pequeña Olivia, María Castro está compartiendo con sus seguidores cómo está viviendo estas primeras semanas desde que su hija llegó al mundo.

La actriz y su marido ya son padres de una niña, Maia, de 4 años. Por lo que esta segunda maternidad está siendo más intensa y así lo ha mostrado la intérprete a través de las redes sociales, publicando un post donde se sincera hablando de la mala noche que ha pasado.

"Llover no lloverá... pero hace una rasca que afeita!!!!! Por otra parte, así me despierto de golpe... que ha sido una noche fina filipina!!!! A saber la de mensajes privados de IG que habré contestado a las tantas!!! Y no es porque no esté cuerda... simplemente es que una noche en vela da para mucho! #nochesenvela #mamacansada #peromamafeliz", escribe María junto a esta imagen…

