El motivo que ha provocado las lágrimas de María Castro

Cómo nos gusta cuando los famosos se sincera o comparten importantes reflexiones a través de sus redes sociales. La última en hacerlo ha sido María Castro…

Después de protagonizar una sorprendente pedida en 'El Hormiguero' y celebrar una boda de ensueño junto a José Manuel Villalba, la actriz, que ya es madre de una niña, ha compartido un extenso mensaje con todos sus seguidores donde reflexiona sobre la importancia de saber desconectar y disfrutar del tiempo en familia alejada de las redes sociales.

"Dos días desconectada de las redes sociales. Dos días conectada con y para los míos. He sido feliz volviendo a la terriña. He sido feliz viendo a Maia entregarse a fondo a sus primos... (mi hija y los hijos de mi hermana jugando juntos.... muy fuerte todo!) He llorado de felicidad y nostalgia, al ver a mis sobrinas sobre el tapiz de rítmica, compitiendo con la misma pasión que lo hice yo. He sido feliz, compartiendo ratos largos de charla con mis hermanos, mi mayor tesoro. He sido feliz, al ser despertada por mis sobrinos, de sopetón, y de un salto en la cama. He sido feliz", escribe en su post.

Y continúa: "A veces me digo: por qué me fui a Madrid, si tenía tanto allí? Entonces voy a trabajar, y ahí tengo la respuesta. Pero no os negaré que ciertos días me pregunto si hice lo correcto... si habré perdido demasiado por perseguir mi sueño... Pero entonces callo a mi cabeza, respiro, disfruto y exprimo los momentos en los que estamos juntos... y aún, estando en Galicia, empiezo a programar mi próxima escapada a la Tierra que me vio crecer... mi favorita! Al fin y al cabo no he perdido una familia... he ganado otra... porque Madrid me descubrió al padre de mi hija, y vio nacer a la mayor de mis alegrías!".

Una reflexión que ha sido de lo más aplaudida por sus seguidores.