María Casado comparte por primera vez una foto junto a su novia

María Casado está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo a nivel sentimental, ya que ha empezado una relación con Martina. Una joven cantante de la que se enamoró gracias a una amiga que tienen en común, como contó en su día ABC. La catalana la presentó por primera vez el pasado mes de agosto en Marbella, ya que fue la encargada de conducir la gala solidaria de Starlite junto a su amigo Antonio Banderas.

Javier y Antonio Banderas junto a María Casado | GTRES

Este martes la cantante recibió un premio en Málaga, un día muy importante que la periodista aprovechó para compartir la primera foto junto a su chica, de la que está muy enamorada, como lo ha contado a través de sus redes sociales junto con una bonita felicitación.

"Orgullosa de ti… Te quiero. Segundo premio del #MálagaCreaRock2021", ha compartido en su perfil de Instagram junto a una foto de las dos en el photocall de la gala de Starlite. Ante esto, Martina no dudó en responder de forma muy cariñosa, lo que confirma que entre ellas las cosas van de maravilla: "Te quiero, gracias por ser aún mejor de lo que llevo una vida soñando", ha comentado su pareja.

Un premio del cual se siente muy afortunada y también quiso abrirse en canal y compartir unas emotivas palabras con sus seguidores: "Me siento profundamente afortunada de cada decisión, cada peldaño y cada aprendizaje en este camino que solo acaba de empezar. He aprendido a soñar despierta, y se ha cumplido. No hubiera sido posible sin mi familia, que estáis ahí siempre.. ya sea aportando la calidad humana, musical o de apoyo incondicional. ¡Os quiero y requiero!", comentaba junto a varias fotos de ella con su premio en la mano.