Mari Cielo Pajares sufre un grave atropello

La hija de Andrés Pajares, Mari Cielo, ha sufrido el pasado 20 de octubre un grave atropello en la ciudad de Barcelona.

Ha sido ella misma quien ha contado este terrible suceso a través de su cuenta personal de Facebook.

"Pues ayer me peleé con un coche y parece q gano él. Me atropellaron, pero estoy bien. Pubis roto, 12 puntos en la cabeza y quemazones de asfalto hasta en el carnet de identidad, pero hey... Contenta d poder contarlo! (Las d la cabeza no las subo x si estáis cenando, son algo gore", escribía junto a diferentes instantáneas.

Horas más tarde y tras los muchos mensajes recibidos en redes sociales, la hija de Pajares informaba que había recibido el alta y que ahora le queda una larga recuperación.