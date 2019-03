Marc Clotet y Natalia Sánchez coinciden con Carles Puigdemont en una fiesta organizada por Pilar Rahola

Marc Clotet y Natalia Sánchez se han rodeado de la élite política y económica catalana en una fiesta en Cadaqués. Entre los asistentes, destacó la compañía del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Fue Pilar Rahola quien organizó este evento y quien hizo público un vídeo en el que pudimos ver a todos unidos, alrededor de un sofá, entonando el 'Let it be'. Estaban: la mujer del presidente catalán, Marcela Sopor, el expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, la presentadora Helena García Melero, la presidenta de la firma Tous, Alba Tous, el doctor Bonaventura Clotet y su hijo Marc Clotet junto a su novia Natalia Sánchez.

La publicación de Pilar decía: "Un pedazo de palabras de amor. Con amigos en Cadaqués".El reencuentro tuvo lugar en la residencia de Rahola en Cadaqués, coincidiendo con las vacaciones de Puigdemont. Todos juntos disfrutaron en compañía cantando y tocando la guitarra.

Al final del vídeo que compartió la catalana podemos observar como Marc abraza a Natalia, ¡por fin! Ya hemos podido ver a la 'parejita feliz' unidos y acaramelados.