Marc Clotet ya no luce su anillo de casado

Tras los rumores de crisis entre el matrimonio más joven del cine español, formado por Ana de Armas y Marc Clotet, sus siete meses de casados hacen aguas ahora más que nunca. El propio actor ya no luce su anillo de casado desde hace semanas y los rumores de su ruptura no paran de crecer tras aparecer Marc el pasado domingo en la Gala de los Goya 2012 completamente solo y sin anillo de casado.

Atrás quedan los momentos en los que la pareja de actores hacía alarde de su amor. Es más, desde finales de 2011 Marc y Ana no han hecho ninguna aparición pública y, aunque Clotet ha justificado que su mujer se encuentra ocupada cerrando proyectos profesionales, no menciona si siguen juntos o no. Razones más que suficientes que hacen que el fugaz matrimonio parezca que haya puesto fin a sus felices siete meses de casados.

Pero de ser cierto que su bella mujer esté volcada con sus proyectos en la gran pantalla, ¿por qué Marc ya no llevaba su anillo de casado? Lo que sí sabemos es que el matrimonio de guapos no atraviesa su mejor momento…

¿Será sólo un bache entre ellos o realmente se habrán separado definitivamente?