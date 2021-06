Marc Clotet confiesa qué le parece la relación de Natalia Sánchez y su ex Víctor Elías

Marc Clotet ha acudido esta semana a la 24 edición del Festival de Cine de Málaga, y es que aunque el año pasado también se celebró, todo fue diferente por culpa de la pandemia, y aunque ahora hay que seguir respetando las medidas de seguridad para continuar previniendo los contagios, gracias al avance de las vacunas, las restricciones se van relajando y eran muchos los actores que estaban deseando pasearse por la alfombra roja de un evento como este.

"Muy feliz de estar aquí, de que se haga el festival porque para mí Málaga es como estar en casa y la verdad es que venimos de presentar la película, la han acogido de maravilla y parece que hemos conseguido lo que queríamos, tocar, para mí eso es el cine, cuando la gente se sienta y sale del cine con algo distinto a como han entrado", revela el actor hablando de su película '15 horas'.

El intérprete también confiesa ante las cámaras cómo ha vivido la pandemia, donde junto a su pareja y madre de sus dos hijos, la también actriz Natalia Sánchez, lanzó una importante campaña para recaudar fondos para la lucha contra el virus 'Yo me corono': "Han sido momentos durísimos para todos, por supuesto que ahora estamos en una situación que parece que va mejorando, yo también dejé de hacer algunos proyectos, pero también tuve suerte de estar trabajando. He estado rodando en Italia una serie que estrenará ahora, he estado realizando proyectos personales ayudando mucho a la fundación que hizo mi padre con la iniciativa de Natalia de 'Yo me corono' y tirando adelante con los dos pequeños".

Además, tan simpático como siempre, Marc Clotet no ha tenido reparos en responder cuando le han preguntado cómo lleva que Natalia Sánchez mantenga tan buen relación con Víctor Elías, quien fuese su pareja en la ficción y en la vida real, y con quien recientemente protagonizó un reencuentro en Barcelona que rápidamente se hizo viral. En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones del actor al completo.

Víctor Elías y Natalia Sánchez en 2011 | Gtres

