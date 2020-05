Mar Torres decidía hace unos meses hacer su perfil público y explotar así su faceta de influencer. Una decisión que también le ha traído consecuencias ya que son muchos los que se dedican a criticarla en los post que suele publicar.

Hace tan sólo unos días la joven anunciaba a golpe de exclusiva su ruptura con Froilán tras seis años juntos, y si antes se mostraba más reservada con este tema o en contestar a sus haters, ahora Mar ha decidido plantarles cara respondiendo a muchos de los mensajes que le llegan en su contra.

Así por ejemplo no se ha cortado ante algunos mensajes como: "Lo has tenido más fácil y me alegro de que lo aproveches, pero siempre sé tú misma y nada restará", a lo que ella ha contestado: "Creo que nunca los he utilizado para nada. Siempre he sido yo para todo, pero gente como tú va a lo fácil".

Es más, otro usuario destacaba el hecho de que proviene de una familia acaudalada: "Te pica que haya nacido en la familia de la que vengo. Estoy orgullosísima y la quiero un montón", respondía Mar, ya que por todo el mundo es sabido que es nieta del fundador de embutidos El Pozo.

Tampoco se ha cortado a la hora de enfrentarse a aquellos que le ponen apodos: "¿Por qué te empeñas en proyectar esa imagen de Barbie rusa?", a lo que Mar respondía: "Vaya hombre. Tengo una gran cantidad de seguidores por algo. Ya que tú me das un consejo yo te doy otro…no juzgues a la gente por fotos, en mis instastories o directos se me puede ver más cómo soy".

