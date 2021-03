La desesperación de Mar Torres al ser abandonada por su amigo en una gasolinera a 70km de su casa

Lo que parecía que iba a ser un día idílico para Mar Torres se acabó convirtiendo en una auténtica pesadilla, después de que el plan previsto no saliese como ella se esperaba. Y es que todo comenzó cuando la joven y unos amigos decidieron ir de excursión a las afueras de Madrid, de esta forma comerían allí y pasarían momentos juntos lejos de la ciudad, algo que siempre se agradece.

Es por ello que Mar fue recogida en su casa, junto con sus maletas y tras esto, la pandilla inició su original viaje en coche, hasta que de repente todo cambió. Y es que la ex de Froilán se encontró sola y sin saber qué hacer en medio de la nada, tal y como ella relató: "He discutido con un amigo amigo, ha decidido dejarme a 70 kilómetros de Madrid, tirada con las maletas y ha cogido y se ha largado. Menos mal que hay gente buena, se me ha aparecido un ángel caído del cielo y hay una persona que lo ha visto todo y me ha llevado a casa", confesaba.

Mar Torres en sus Stories de Instagram | Instagram

Lo cierto es que Mar no tiene de qué preocuparse ya que sus seguidores la han arropado nada más conocer la historia y lo que está claro es que la joven se ha ganado el cariño de todo el mundo por su naturalidad y simpatía, lo que hace que seguro que ya esté recuperada de este duro golpe.

