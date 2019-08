Mar Flores está disfrutando de un momento de gran paz y estabilidad personal, y es que parece que tras varios desencuentros amorosos, la modelo al fin ha encontrado la felicidad al lado del empresario Elias Sacal. Sin embargo, mientras disfrutaba junto a su pareja de unas vacaciones en Mykonos, Grecia, un gran susto la ha obligado a volver a España, y es que uno de sus hijos sufrió un aparatoso accidente tras el cual terminó con un brazo roto. Así lo relataba la tía de Laura Matamoros en su Instagram Stories.

"También hay atardeceres maravillosos cuando tienes que estar donde tienes que estar, my sunset today is my baby", afirmaba desde el hospital. "A Dios gracias... En esto ha quedado todo y con un poco de paciencia pronto estaremos en casa", añadía junto a una imagen de la radiografía.

Parece que Mar, que hace poco cumplía 50 años, está disfrutando de un verano de ensueño tras haberle dado una nueva oportunidad al empresario mexicano, con el que lleva manteniendo una relación desde hace 3 años llena de altibajos, y durante los cuales llegaron incluso a romper.