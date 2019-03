Mar Flores hace su primera aparición pública tras su divorcio en la Bridal Week de Barcelona

EN EL DESFILE DE NAEEM KHAN

Desde que Javier Merino y Mar Flores anunciaron su divorcio a finales de marzo, no habíamos vuelto a ver a la exmodelo en un encuentro público, hasta ahora. Mar no ha podido resistir la tentación de acudir a ver a uno de sus diseñadores favoritos, Naaem Khan, en la Bridal Week de Barcelona, donde disfrutó como nunca del desfile desde el front row y lució un look del popular modista.