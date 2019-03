Mar Flores desmiente que se haya enamorado de nuevo tras su separación de Javier Merino

Desde su separación de Javier Merino, el corazón de Mar Flores se ha convertido en interés nacional. Este miércoles la exmodelo y presentadora aparece en la revista Lecturas, donde se publica que Mar podría haber encontrado el amor de nuevo.

El magazine asegura que tras su ruptura matrimonial, Mar ha disfrutado de unos días en casa del décimo hombre más rico de Punta Cana donde ha conocido a un interesante abogado con quien fue fotografiada, días más tarde viajó hasta Bogotá donde supuestamente también estaba acompañada de esta nueva conquista.

Ante estas informaciones, Mar Flores no ha dudado en salir a desmentir que tal noticia fuese cierta. Así lo ha revelado a Vanitatis: "Pasé tres días en Bogotá, donde tuve reuniones de trabajo en oficinas y lugares públicos y vi a varias personas, hombres y mujeres. Y no solo a uno. Estoy muy tranquila y si quieren sacar las cosas de lugar, allá cada cual. He acudido a restaurantes con hombres y mujeres que iban acompañados de sus parejas. No he ido a ninguna sala de fiestas, aunque no habría estado mal divertirme un poco", confesaba Mar al citado medio desmintiendo así su supuesto nuevo amor.