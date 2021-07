Mar Flores deja a todos impactados cuando se quita la máscara en 'Mask Singer'

Flamenco, alta y sensual, no era Nieves Álvarez, ni Laura Sánchez, tampoco Judit Mascó, Goya Toledo o Carmen Lomana... también sonaron como la máscara más espigada de 'Mask Singer'. Se trataba, nadie lo adivinó, de la actriz y empresaria Mar Flores. Los investigadores tampoco atinaron con la identidad del otro desenmascarado de la noche, el ex jugador de baloncesto José Manuel Calderón.

La sexta gala de 'Mask Singer', en la que se enfrentaron cuatro máscaras arrancó con una cara nueva entre los investigadores. Si la pasada semana fue Chenoa la que se sumó al programa como investigadora, en la gala de anoche ese papel lo asumió Nuria Roca.

Una gala que estuvo llena de sorpresas...

Y es que si a mitad de la noche se descubrió que Perro era José Manuel Calderón, ex jugador de baloncesto de la NBA y medallista olímpico. Una superestrella del deporte en la que nadie pensó, de ahí que la sorpresa fuese mayor, cuando apareció tras la máscara.

"Pensaba que con el tema de la altura, porque mido 1,90, diríais más o menos a qué me podría dedicar, pero como el resto de disfraces también son altos ya se ha puesto más complicado. No sé cómo me he atrevido, pero me lo he pasado muy bien", confesó el jugador de baloncesto.

Y las sorpresas continuaron... Flamenco era Mar Flores y Javier Ambrossi acertó. "No tenía ni idea de que cantaba. Es algo que he descubierto y ahora solo quiero cantar", afirmó la modelo y personaje icónico de la prensa del corazón de los últimos 20 años.

"Ha sido muy divertido y he sentido muchas sensaciones como hacía años, como cuando hacía televisión. Me ha encantado vivirlo y compartirlo. Me da rabia no haber llegado a la final por mis hijos porque veíamos el programa juntos y les divertía mucho. Cuando me llamaron pensé que no me lo podía perder básicamente por ellos. Sabía que les iba a hacer mucha ilusión", relataba la también actriz.

