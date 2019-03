Mar Flores se defiende de escribir lo que sienta en Instagram sin necesidad de que se le saque puntilla a todo lo que dice

Mar Flores no ha podido tener unas mejores vacaciones navideñas junto a sus cinco hijos y a su novio, el empresario Elías Sacal. Y es que desde su divorcio de Javier Merino, la modelo parece haber encontrado la estabilidad al lado de este mexicano que ha conquistado su corazón de nuevo.

Al otro lado del charco Mar ha pasado la Navidad bañándose en aguas caribeñas, mientras que el año lo ha despedido desde la estación de Aspen, en Colorado. Además, ella se ha encargado de ponernos los dientes largos con múltiples fotos de su viaje, que, desde luego, ha tenido que ser una experiencia increíble.

Pero se ve que no todo es felicidad en la vida de Mar, porque en una de sus últimas publicaciones ha querido hacer un ‘zasca’ a todos “los envidiosos” que la critican: ''El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes'' y vamos a traducir por si alguno no se entera ... #The envious doesn't want what you have, just want you to lose what you have #marfloreslifestyle”, sentencia.

Horas después Mar volvía a hacer una nueva publicación en la que se defendía de escribir lo que siente sin necesidad de que se le saque puntilla a todo lo que dice: "Qué manía con sacar punta a lo que una pone en instagram ... Yo uso instagram para decir lo que siento y lo que quiero ! Y no necesito dar lecciones ni puntillas a nadie ! La vida las da solas !! Pero entiendo que se tengan que rellenar papeles ! 🗞📚#marfloreslifestyle”.