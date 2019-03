Manuela Vellés celebra su 28 cumpleaños rodeada del cariño de sus compañeros de ‘Velvet’ y de su novio, Miguel Ángel Muñoz

No todos los días una cumple años y Manuela Vellés aprovechó la fecha al máximo. La guapa actriz cumplió 28 años trabajando al lado de sus compañeros de ‘Velvet’, y así pudimos verla comiendo en compañía de Paula Echevarría, Cecilia Freire, Adrián Lastra y Marta Hazas. De hecho, Paula compartió en su Instagram una foto homenajeando a la cumpleañera junto a Cecilia: “¡Hoy la mimamos aún más porque es su cumple!¡Felicidades Manu!”, escribía.

Un día muy especial que su chico, Miguel Ángel Muñoz, se encargó de hacer todavía a más inolvidable con una romántica felicitación que acompañó de una foto en la que la pareja aparecía besándose a contraluz durante un atardecer: "#EsOficial #EstasEnTuMejorMomento @manuela_velles FELICES 28! So #Proud of you! #HappyBirthday #ManuelaVelles #Feliz #Heureux #Love @manuelavelles”.

De hecho, luego también pudimos verles soplando las velas de una tarta casera con muy buena pinta. Y es que tanto en el plano profesional como en el sentimental, Manuela está la mar de feliz.