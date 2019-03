Manuela Vellés y Álex García, ni confirman ni desmienten su romance durante la premiere de ‘La Novia’

Desde que saltara la noticia de que entre Álex García y Manuela Vellés había algo más que una relación profesinal, todos los ojos están puestos en ellos. Pero por el momento ni confirman ni desmienten, aunque hay pistas que llevan a pensar que, efectivamente, están juntos.

Para empezar, ya les hemos visto en las portadas de las revistas de lo más acaramelados y, aunque no hay beso que confirma oficialmente la relación, la cierto es que su actitud en las imágenes parecía ir más allá de una mera relación profesional.

Además, desde hace como tres o cuatro meses que Álex y su hasta hace poco novia, Verónica Echegui, no publican nada amoroso en sus respectivas redes sociales, cuando anteriormente sí lo hacían. Por otro lado, sí que Miguel Ángel Muñoz, pareja de Manuela durante cinco años, ha dejado de seguirla en las redes sociales, además de borrar de su Instagram las fotos que tenía de ella.

Anoche, aprovechando que ambos estaban en la Madrid Premiere Week en la premiere de ‘La Novia’, película que Álex protagoniza junto a Inma Cuesta y en la que Manuela también participa, todos los flashes estaban puestos en la parejita. Pero posaron por separado y luego junto al resto del equipo, es más, cuando le preguntaron al actor sobre su posible relación, contestó: “Paso de ese mundo porque hace daño y prefiero no entrar. No son verdades, no se corroboran, no van hacia ningún lugar. Con esto estoy diciendo que no digo nada más. Prefiero no hablar de ese tema ahora mismo”, sentenció.