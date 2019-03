Manuela Velasco habla sobre qué supone la maternidad para ella

Manuela Velasco es una de las actrices más importantes de nuestro país desde hace unos años y el triunfo le persigue en todo lo que hace ya sea cine, televisión o teatro. Ahora, la intérprete está envuelta en varios proyectos tras finalizar el rodaje de 'Velvet' donde da vida a Cristina Otegui y ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! donde ha hablado de su vida profesional y personal.

En cuanto a su papel en 'Velvet' Manuela reconoce que no se siente identifica con ella: "No me siento identificada con ella porque no apruebo muchas de las cosas que hace", pero afirma que si tuviera que elegir entre Cristina Otegui, Ángela Vidal (personaje que interpretó en la saga de películas 'REC') o Laura Gibson (papel de su obra de teatro 'Bajo Terapia') contesta sin titubear: "Vaya tres… Son mujeres muy guerreras y muy fuertes, pero por el tiempo que he convivido con el personaje, me quedo con Cristina Otegui".

Con respecto a la obra de teatro que está representando sobre las tablas en este momento, 'Bajo Terapia', comenta que le parece muy necesaria la terapia para la vida diaria: "Sí, estoy enganchada a la terapia individual, me parece muy necesaria".

Y añade que le parece muy importante ir a terapia en pareja: "Funciona para que la pareja avance y se arregle como sea, puede que la solución sea que la pareja siga unida o que se separe. Ir a terapia con tu pareja es un ejercicio de valor extremo y de exposición extrema. Yo creo que es de las cosas más fuertes que he hecho en mi vida".

Por último, la actriz habla sobre qué es la maternidad para ella y considera que es una de las cosas que le faltan en su vida: "Yo creo que la vida no es perfecta, es un viaje en el que vamos buscando momentos de perfección. Desde luego, una cosa que falta en mi vida y que me gustaría llevar a cabo es ser madre, me gustaría vivir esa experiencia. Pero no sé si la va a convertir en perfecta o todo lo contrario, eso nunca se sabe".