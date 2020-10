La primera entrevista de Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel: "No estoy buscando ser famosa"

Manuel Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, ha concedido su primera entrevista para la revista Vanity Fair, en la que aparece junto a su madre y en la que se ha abierto para que la conozcamos mejor.

Así, en lo referente al mundo de la fama, ha dejado claro: "Desde pequeña mis padres me han mantenido fuera de la fama. Lo agradezco porque he podido crecer como yo quería, sin tanta presión. No me da miedo, pero tampoco estoy buscando ser famosa. No me considero influencer. Abrí mi perfil de Instagram para darme a conocer como persona y ayudar a cosas en las que creo, como la lucha contra el maltrato animal".

Por otro lado, la estudiante de moda tiene una relación muy estrecha con la novia de su padre, Rachel Valdés: "Me encanta su arte. Una de las tareas de la escuela de moda a la que acudo era hacer una colección inspirada en la obra de una artista, como es el caso reciente de Louis Vuitton, y lo hice pensando en ella".

Además, ha querido dejar claro lo que significa su padre para ella: "Estoy muy orgullosa y me alegro de que todo el mundo lo quiera y admire tanto, pero para mí es mi padre. Yo no sé lo que se siente teniendo un padre empresario. Lo importante es que es buena persona y que siempre que puede intenta ayudar a la gente".

Asegura que ha heredado del cantante "el amor por el arte y la perseverancia. Siento que soy igual de sensible que él", y no descarta en un futuro dedicarse al mundo de la música: "A lo mejor me da por sacar un disco o hacer algo con la música. Puede ser. Sería algo que me gustaría".

Seguro que te interesa...

El regalo hecho a mano de Manuela Sánchez a la novia de su padre, Rachel Valdés