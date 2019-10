Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, publicaba unos gatitos con ojos de corazón como respuesta a uno de los trabajos que la nueva pareja de su padre, Rachel Valdés, publicaba en su Instagram.

Esto provocó que un usuario anónimo le dijera: "Le aplaudes a tu padre las novias ojala esta no sea una aprovechada luego te esté presentando más mujeres me parece un descaro dejar que pase un tiempo publicar Fotos ojalá nunca te pase lo que Alejandro hace que deja a las mujeres".

A esto, Manuela ha contestado: "Mi valor como mujer no depende del hombre con el que esté ni si me llega a dejar o no. Y recuerda, no conoces ni sabes de sus vidas. Solo sabes lo que la prensa te quiere decir. Tampoco sabes los antecedentes ni lo que esté pasando actualmente. Y si vas a comentar este tipo de cosas, no lo hagas con una cuenta falsa".

Ha sido ahora también cuando la exmujer del cantante, Raquel Perera, ha hablado por primera vez de su divorcio, diciendo alto y claro que: "Durante años me he ocupado de lo suyo y ahora debo asegurarme de que él estará bien".

