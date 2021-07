Manuel Martos desmiente que su separación de Amelia Bono se deba a terceras personas

La separación de Amelia Bono y Manuel Martos se ha convertido en una de las noticias más sorprendentes e inesperadas de los últimos tiempos. Enamoradísimos e inseparables desde que se comenzaron su relación en 2007, la pareja ha decidido romper su matrimonio tras 13 años casados y 4 hijos en común.

Nada hacía presagiar la separación del que era uno de los matrimonios más consolidados y estables del panorama social, que precisamente este 27 de junio hubiesen celebrado su 13º aniversario de boda.

Nada más conocer la noticia, publicada en exclusiva por la revista Hola, Amelia Bono habló sobre la separación y cómo se encontraba. Muy seria aseguró a las cámaras que "todos muy bien" pero no quiso desvelar más detalles.

Ahora, ha sido Manuel quien ha roto su silencio para hablar por primera vez de su ruptura con la madre de sus 4 hijos y contar cómo se encuentran, confirmando que la relación sigue siendo de mucho cariño y que, como publicó la revista, incluso continúan viviendo juntos.

Manuel confirma que la separación con Amelia Bono ha sido de forma amistosa: "Por supuesto, por supuesto. Todo bien. Estamos muy bien por suerte que es lo más importante y todo de una manera totalmente amistosa". Además, desmiente que haya terceras personas: "Por supuesto que no, por supuesto que no".

Además, Manuel Martos se ha pronunciado sobre la actual situación que tienen viviendo bajo el mismo techo: "Bueno, pero eso no pasa nada, eso es la normalidad total, y eso es el cariño y el amor que nos tenemos que no pasa absolutamente nada ¿vale? No voy a decir nada más. Muchas gracias".

La última vez que se vio públicamente a la pareja fue el pasado mes de diciembre en el concierto de Raphael en el Wizink Center.

Amelia Bono y Manuel Martos, en Madrid | Gtres

Te puede interesar...

Amelia Bono confiesa cómo se encuentra tras su separación de Manuel Martos