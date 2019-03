Manuel Díaz 'El Cordobés' interpone una demanda de paternidad contra su padre: "Es el peor momento de mi vida"

Esta semana, la revista ¡Hola! ha abierto con una portada muy sorprendente: Manuel Díaz 'El Cordobés', ha interpuesto una demanda de paternidad contra su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés'. El diestro tiene unas cuantas buenas razones para haber tomado esta decisión a sus 47 años y ha declarado que "me ha costado mucho llegar a esto, es el peor momento de mi vida".

Tras realizar unas pruebas de ADN que han confirmado que "en un 99,9%" Manuel Díaz es hijo de su padre, ha decidido poner todo en manos de la justicia para luchar por su verdad, que es que su padre nunca le ha reconocido como hijo. "Siento un gran vacío y no quiero morirme con él", ha comentado el torero.

Las razones por las que ha tomado esta tardía decisión tienen su base, sobre todo, en sus hijos: "Mis hijos son, desde luego, la razón principal por la que he tomado esta decisión. Cuando eran pequeños y me preguntaban '¿por qué no viene el abuelo?', les contestaba: 'Esta´toreando en China o se ha ido a África, ya vendrá', pero ahora ya son mayores y no puedo mentirles", ha confesado.

"¿Qué si hago todo esto por la herencia? Se puede pensar cualquier cosa, pero si fuera así, lo hubiera hecho antes, cuando estaba en la ruina y pasando penurias", explicó acerca de las posibles segundas intenciones que pueda tener esta demanda. El torero ha reconocido que su mujer, Virginia, ha sido su gran apoyo, aunque ha llorado muchas veces por ver a su familia en situaciones muy duras y nadie ha estado ahí para echarle una mano.