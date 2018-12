Manuel Cortés y Kiko Rivera acuden juntos al funeral de Chiquetete

HAN QUERIDO DAR SU ÚLTIMO ADIÓS AL CANTANTE

Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, ha acudido al funeral de su padre junto a Kiko Rivera, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla. El joven no asistía este domingo al tanatorio, pero sí que ha querido darle su último adiós al artista, con el que no mantenía relación desde que se separarse de su madre. Su llegada a la iglesia no ha sentado bien a la que fuera última pareja de su progenitor, Carmen Gahona, así como a los hijos mayores del fallecido, fruto de su primer matrimonio con Amparo Cazalla.