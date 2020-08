El mensaje de Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, desde el hospital tras haber tenido que ser operado de urgencia

Recientemente, Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo y el fallecido Chiquetete, se convertía en padre junto a su novia, Junquera Cortés, de su primera hija. Una paternidad que apenas ha disfrutado, ya que nada más estrenarse como padre, el hijo de la colaboradora televisiva era ingresado de urgencia para ser intervenido.

Desde allí, el cantante ha ido contando a sus seguidores cómo ha ido evolucionando tras la operación.

"La vida a veces te pone pruebas y hay que afrontarlas como vengan, primeros pasos, antes de las primeras 48h de operación, por mi hija !! Por mi familia y por vosotros para pronto poder ofreceros lo mejor de mí en el escenario, vamos!!!", escribe Manuel Cortés junto a este vídeo donde le vemos caminando por los pasillos del hospital.

Un ingreso que en un primer momento generó mucha preocupación, y es que el hijo de Raquel Bollo lo comunicaba publicando una foto desde la cama del centro junto a este mensaje: "Querida familia, por causa de fuerza mayor, me tienen que intervenir de urgencias y estaré ausente en los próximos días. Mis próximos compromisos profesionales serán pospuestos. Ahora lo importante es recuperarme para dar lo mejor de mí Nos vemos muy pronto. ¡Atent@s a mis redes sociales!".

Y ahora, mucho más recuperado, Manuel Cortés ha querido volver a utilizar sus redes para lanzar otro mensaje, a través de Instagram Stories, donde aclara qué le ha ocurrido para tener que pasar por quirófano de urgencia tras su reciente paternidad, unas palabras donde el hijo de Raquel Bollo se muestra molesto: "Un día más es un día menos, como ya sabéis viendo que todos los medios se han hecho eco de mi intervención de urgencias por una apendicitis, la cual, ciertos médicos no han cogido a tiempo, me ha causado una peritonitis por la cual he tenido que estar 4h de quirófano. Me gustaría deciros que gracias a Dios evoluciono favorablemente y que estoy poniendo todo de mi parte para volver cuanto antes. También agradecer al equipo que me ha intervenido en el hospital que me encuentro su cariño y trato".

Mensaje Manuel Cortés | Redes Sociales

