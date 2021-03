Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, ingresado por un fuerte dolor

Manuel Cortés ha asustado a todos sus seguidores después de anunciar que había tenido que ser hospitalizado. Esta noticia ha llegado varios meses después de que el cantante hiciera público que tuvo que ser operado de urgencia debido a una apendicitis, y es que esta se terminó convirtiendo en una peritonitis. Aunque no fue todo, ya que esta mala noticia llegó pocos días después de que su pareja, Junquera, diera a luz a su primera hija en común.

Esta vez, el cantante ha compartido un video en el hospital donde aparece tumbado en una camilla y con un gotero puesto. Aunque no ha estado solo, ya que su madre, Raquel Bollo, no ha querido despegarse de su hijo, debido a la preocupación de todos por su estado de salud pese a no ser igual de grave que su anterior ingreso.

Manuel Cortés | Captura Instagram Manuel Cortés

Poco después de subir el stories, el artista ha publicado un vídeo en su casa donde ha querido mostrar el parte médico para que así sus seguidores no se preocuparan por lo que había pasado. Como bien se puede leer padece una neuralgia del trigémino, es decir, un trastorno nervioso que le provocan fuertes dolores en la cara que pueden aparecer de manera repentina, ya que no existe una causa exacta por la que aparecen estos dolores.

Manuel Cortés | Captura Instagram Manuel Cortés

Al parecer, desde urgencias del hospital le han recomendado que en los próximos días acuda al neurólogo para determinar los que le ha pasado y encontrar una solución a su problema de salud independientemente de que los medicamentos que le han recetado hagan efecto. Eso sí, por el momento no ha querido desvelar más detalles, y es que probablemente se encuentre en su casa descansando junto a su mujer y su hija después de haber esta toda la noche en el hospital.

